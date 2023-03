Le gouvernement veut quadrupler le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Alors que le parc marin ne protégeait que 40 % de l'habitat des bélugas, Ottawa et Québec se sont entendu pour maintenant protéger l'habitat à 100%.



Bien que l'objectif principal soit de protéger les bélugas du Saint-Laurent, qui compte seulement 900 individus, cela protègera également plus de 2200 espèces qui vivent dans l'estuaire du Saint-Laurent.

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) demandait depuis plusieurs mois la mise en place de cette solution.

« Il faut applaudir le travail accompli par Parcs Canada et le ministère de l'Environnement du Québec, une collaboration qui a permis de mener à bon port cet important dossier. L'agrandissement du parc marin, c'est un grand pas pour le béluga et un bond de géant pour le Saint-Laurent. » - Alain Branchaud, biologiste et directeur général de la SNAP Québec.

Les gouvernements rencontreront ensemble les organisations concernées par ce projet afin d'échanger sur leurs perspectives et d’obtenir leur rétroaction.