Le labyrinthe d’Halloween des Jardins d’Alex et Jennie a été victime de vandalisme samedi soir.

Le site de Laterrière a attiré une foule monstre qui a pris une tournée inattendue.

Des clients et comédiens déguisés auraient été pourchassés de manière irrespectueuse, en plus de gestes inacceptables. Des groupes de jeunes ont lancé des maïs, roches et bouteilles de bière aux acteurs qui ont dû évacuer le labyrinthe.

La direction a donc décidé d’annuler l’évènement pour les prochaines semaines et possiblement les années suivantes. Plusieurs facteurs ont mené à la décision comme le manque d’effectif.

« Nous réalisons que nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Notre évènement a pris trop d’ampleur et nous sommes dans le regret de vous annoncer qu’il n’y aura plus de labyrinthe de l’horreur nocturne pour cette année, et en réflexion pour les autres années... » indique les propriétaires sur la page Facebook aux Jardins d’Alex et Jennie.

 

Cependant le labyrinthe d’horreur familial du 7 octobre aura toujours lieu, mais seulement de 13h à 18h.

Constats d'infraction

Le Service de Police de Saguenay a été appelé sur les lieux pour des clients qui étaient stationnés en bordure du Boulevard Talbot. Tous les véhicules immobilisés à cet endroit ont reçu un constat d'infraction. Le règlement indique qu'il est interdit de s’arrêter le long d’une route dont la limite de vitesse est de 70 km/h ou plus .

« Les gens traversaient un peu n'importe où, c'est pour ça que le SPS a reçu beaucoup d'appels. Une fois sur place, les patrouilleurs ont averti les gens une première fois, mais ça n'a pas cessé.» mentionne le porte-parole du Service de Police de Saguenay, Dominic Gagnon.

Un délit de fuite en état d'ébriété s'est produit également suite à l'évènement. Le conducteur était à plus du double de la limite permise d'alcool. L'individu a été libéré et devrait comparaître sous peu.