La microbrasserie Le Lion Bleu d'Alma s'est illustrée aux prestigieux World Beer Awards 2022 en remportant cinq médailles pour cinq des six produits présentés.

Les bières sûres « Framboise florale » et « Bleuet floral » ont récolté l'or. La New England IPA « Parfum d'agrume » a déniché l'argent, alors que la gose « Citron pressé » et que la Pilsner « Tcheque ben ça » se sont mérités la bronze.



Le copropriétaire de la microbrasserie Le Lion Bleu, David Otis, reçoit cette distinction avec beaucoup d'humilité.



« On est vraiment fiers et très contents. Ç'a fait un petit brin d'excitation. L'objectif est toujours de se faire connaître. C'est toujours plaisant de dire qu'on a gagné un prix et, en même temps, ça confirme qu'on fait de bons produits. »



L'entreprise en est à sa deuxième participation aux World Beer Awards. Elle avait remporté une médaille d'argent pour sa bière blanche en 2019.



Un procédé différent



Le copropriétaire de l'entreprise fondé il y a sept ans croit que ses bières sûres se distinguent en raison du procédé qu'il utilise, procédé moins commun dans le milieu brassicole et qui confère aux bières un goût unique.



Plutôt que d'acidifier la bière dans la bouilloire pour la faire porter à nouveau à ébullition par la suite, Le Lion Bleu utilise des bactéries acidifiantes.



« [Ces bactéries sont] semblables à celles qu'on retrouve dans les yogourts et on le fait dans le fermenteur. Les bactéries sont toujours en vie dans le produit et je pense que ça apporte une petite magie qu'on n'a pas quand on les bout. »



Une nouvelle collaboration à venir cet automne



Une nouvelle bière du Lion Bleu, créée en collaboration avec l'entreprise almatoise KWE Cocktails qui se spécialise dans les taniques et les sirops à cocktails, arrivera sur les tablettes à l'automne. Il s'agit d'une saison au tonique forestier.



« C'est une belle bière sèche et le tonique forestier donne une belle "twist". Ça ne goûte pas trop le sapin. C'est bien dosé, il y a de belles nuances. C'est toujours le fun de travailler avec des produits d'ici. »



La bière sera encannée d'ici trois à quatre semaines.