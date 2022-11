Le Métro situé au Faubourg Sagamie déménagera. Bien qu'il ne déménage pas très loin, soit entre le Tim Horton et la SAQ juste en face, le Métro Thibeault fera peau neuve en construisant un tout nouveau bâtiment dès le printemps 2023.

Cet investissement permettra d'agrandir considérablement la superficie, mais ne sera pas prêt avant 2024.

«On a besoin d'agrandir, on veut moderniser aussi nos équipements qui arrivent en fin de vie. En construisant un magasin entièrement neuf, on va pouvoir faire un magasin moderne, probablement le plus moderne de la région.» -William Thibeault, le directeur du développement.



L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui au Delta de Saguenay. Dans cette même conférence, les nouveaux propriétaires du Faubourg Sagamie, le groupe Cloriacité, ont annoncé la création d'un espace résidentiel pouvant accueillir environ 300 logements en 2024 et des investissements de près de 100 millions de dollars.

«Sans être des tours d'habitation, il y a un endroit où jusqu'à 4 ou 6 étages sont autorisés. [...] En fonction de la mouture qu'on décidera de prendre du côté commercial, ça va définir l'espace qu'il restera a l'arrière pour faire du résidentiel. Il y a peut-être une possibilité de plus ou moins 300 unités d'habitations qui pourraient être ajoutées.» -Sébastien Morissette, le directeur du développement des affaires pour Cloriacité

Le centre d'achat n'aura pas de changement majeur avant les rénovations prévues pour 2024, puisque les baux des locataires sont signés jusqu'à cette date.