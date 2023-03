Le ministère des Transports a finalement opté pour le tracé Nord pour l’autoroute Alma-La Baie.

La ministre des Affaires municipales et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, ont dévoilé la décision mercredi matin.

«C'est sûr qu'on fait pas plaisir à tout le monde, si on avait choisi le tracé Sud, il y a des gens qui auraient été aussi déçu. Faut savoir que le projet va se faire sur le terrain et va se décider avec les élus, les citoyens et les commerçants.» ajoute Mme Laforest.

Rappelons que le projet consiste à aménager une chaussée à quatre voies qui contournent la municipalité de Saint-Bruno pour rejoindre la route 169.

Le contournement sera plus sécuritaire, mais permettra aussi de diminuer le bruit et le nombre de véhicules lourds qui circulent dans le secteur.

Voyez le récapitulatif de Pierre-Alexandre Fontaine dans la vidéo.