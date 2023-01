Le mois de décembre a été 4 degrés plus chaud que la normale en région.

La température moyenne se situait à -6,1 degrés alors que la normale est de -10,4. Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada, indique que cette haute température se retrouve dans le top 5 des mois de décembre les plus chauds.

«-6.1 degrés, ça placerait le mois de décembre parmi les plus doux. En fait, il serait en 4e position, et ce, depuis que nous avons des données, donc en 1942.»

Pour ce qui est de la neige, 58cm se sont accumulés alors qu'habituellement c'est 73 cm de neige qui tombent au mois de décembre.

La température la plus chaude a été enregistrée le 6 décembre avec 3,7 degrés. Seulement quelques jours après, soit le 10 décembre, la température la plus froide a été enregistrée, et se situait à -22 degrés.

«Ça été un mois qui était beaucoup en montagne russe.» -Jean-Philippe Bégin

La tempête qui a eu lieu le 23 décembre dernier n'a pas fait varier de manière considérable les chiffres du mois. Toutefois, Jean-Philippe Bégin souligne que le plus impressionnant était les forts vents, allant parfois jusqu'à 95 km/h.