Le Mont Lac-Vert rouvrira officiellement demain.

Avec la tempête et les dommages causés par celle-ci, le centre de ski avait dû fermer ses portes le 23 décembre dernier. Les employés se devaient de retravailler les pistes, mais également abattre des arbres qui menaçaient les installations électriques afin d'offrir des conditions de glisse sécuritaire. Jean-François Dionne, le directeur général par intérim, est soulagé et fier du travail accompli par son équipe.

«Depuis samedi, l'équipe s'affaire à la tâche pour repartir le plus tôt possible. [...]On est fébrile et excité de pouvoir rouvrir après tout le travail. »

Par chance, les remonte-pentes n'ont pas été endommagés par les grands vents. C'est le système de télécommunication qui a le plus été affecté par la tempête.

«Pour la sécurité des usagers, nous devions régler le problème avant tout. Il faut comprendre que le système sert autant à la patrouille dans les pentes de ski, qu'à nos employés sur le terrain, et surtout aux opérateurs et aux stations de retour des remontées mécaniques.»

Plusieurs pistes seront ouvertes au public dès le 29 décembre à 9h.