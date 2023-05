Le Parti québécois demande au gouvernement de donner «l'heure juste» concernant les investissements promis pour la zone industrialo-portuaire.

Le porte-parole du PQ en matière de Ressources naturelles et aux régions, Pascal Bérubé, demande à la CAQ un investissement de 105 millions de dollars et non un prêt.



Pascal Bérubé affirme qu'il n'a jamais été question d'un prêt, mais bien d'un investissement pour la zone industrialo-portuaire et même que c'était une promesse majeure pour les électeurs de Dubuc et Chicoutimi.

«Les citoyens et les élus municipaux qui s'attendent à un véritable investissement veulent une réponse et la CAQ doit leur donner. Les gens ont voté massivement pour un investissement, pas pour un prêt» -Pascal Bérubé

Il ajoute les retombées économiques seront à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec, donc il faut que ce soit le gouvernement le principal donneur de fonds.