L'auteur québécois Kevin Lambert a remporté mardi le prix Décembre pour son dernier roman, «Que notre joie demeure».

Selon sa maison d'édition en France, Le Nouvel Attila, Lambert devient à 31 ans le plus jeune écrivain à obtenir cette récompense remise en France.

Le prix Décembre, décrit comme «l'anti-Goncourt», est doté d'une bourse de 15 000 euros (près de 22 100 $ CAN).

Lambert est également en lice pour le prix Médicis qui sera remis le 9 novembre en France. Le jeune auteur est un habitué de ce prix: ses romans «Tu aimeras ce que tu as tué» et «Querelle de Roberval» s'étaient retrouvés respectivement finaliste et en première sélection du prix.

«Que notre joie demeure» s'était également retrouvé dans la première sélection du prestigieux prix Goncourt, mais il n'avait pas été retenu pour la deuxième sélection.

Ce roman engagé de Kevin Lambert discute des dérives de la classe dominante et de l'embourgeoisement à Montréal.