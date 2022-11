Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la région où le virus de la grippe circule le moins actuellement au Québec. Par contre, nous sommes deux fois plus touchés par le virus respiratoire syncytial (VRS) qu'ailleurs en province.

Sur les 235 tests de détection effectués la semaine dernière, seulement 1,70 % des patients étaient atteints de l'Influenza tandis que 27 % avaient contracté le VRS.



Le directeur régional de Santé publique, Dr Donald Aubin, indique que la poussée de l'influenza a démarré dans l'ouest du Québec cette année, ce qui explique que les taux d'occupation surpassent les 150 % actuellement dans certaines urgences de l'Outaouais. À titre comparatif, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le taux d'occupation moyen est de 79 % selon le répertoire d'Index Santé.

Dr Aubin prévient toutefois que c'est inévitable, la grippe frappera le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici la période des Fêtes. Déjà, une pression se fait ressentir dans les hôpitaux de la région.

«Nos lits ce matin à l'hôpital de Chicoutimi étaient pleins et si on regarde le nombre de visites qu'on a dans nos urgences, la moyenne c'est à peu près 475 visites par jour, on était à 600 hier.»

Haut taux de vaccination contre la grippe

Environ 60 000 personnes ont reçu contre la grippe jusqu'à présent dans la région et 687 doses sont données en moyenne chaque jour. De plus, les deux tiers des personnes âgées de 75 ans et plus sont désormais protégées contre l'Influenza.

Ces statistiques réjouissent le directeur régional de Santé publique, Dr Donald Aubin.

«Les bonnes années, on donne entre 60 000 et 65 000 vaccins, donc on a déjà atteint un niveau qui est très bien et ça continue. Ça veut dire qu'on va avoir une année de vaccination qui va être très bonne.»