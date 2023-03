Après deux ans de pandémie, le salon Expo Habitat du Saguenay est de retour pour une 36e édition.

Celui-ci a lieu au Pavillon Sportif de l’UQAC du 2 au 5 mars.



90 exposants de plusieurs domaines diversifiés sont sur place pour répondre aux questions et aux demandes. De plus, il est possible de retrouver parmi les kiosques un aménagement paysager de 1200 pieds carrés et un exposant de piscine fait à partir de conteneurs maritimes.

Plusieurs tirages ont lieu durant ces trois jours d'expositions, dont 2 tirages de 2000$ en crédit à dépenser chez l'un des exposants du salon. Le coût par personne pour accéder à l'évènement est de 10$.

Le salon Expo Habitat du Lac-Saint-Jean se déroulera au Complexe Sportif Desjardins de Dolbeau-Mistassini du 28 au 30 avril.