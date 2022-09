Après 14 mois d'attente, la Ville de Saguenay a inauguré mardi matin le tout nouveau stade de soccer Saguenay. Il s'agit d'un projet clé en main qui permettra la pratique d'une multitude de sports, en plus d'accueillir près de 150 spectateurs, et ce, tout au long de l'année.

Le centre multifonctionnel comporte un grand terrain de soccer pouvant se diviser en trois plus petits terrains, pour des parties à 7 ou 11 joueurs. Une piste d'athlétisme et des cages de lanceurs pour les amateurs de baseball ont également été aménagées afin d'offrir un espace pour le plus grand nombre de sportifs possible.



L'engouement est tel que, déjà, près de 90 % des plages horaires disponibles du stade sont comblées.



Le directeur général du Club de soccer Le Venturi, Maxime Pepin-Larocque, est impatient d'y voir accourir les sportifs.



« Je suis très excité, emballé, quasiment hystérique. Pour vrai, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais tellement hâte. On a travaillé fort les deux dernières semaines avec la Ville pour mettre [le stade] fin prêt. On a hâte de voir tous les joueurs rentrer ici. »



Une piste d'athlétisme surélevée fait le tour du terrain de soccer. Crédit : Jade Laplante | Noovo Info

Le projet de 26,4 M$ offre également 13 vestiaires et des gradins pouvant accueillir 150 personnes. La Ville de Saguenay a investi 18,9 M$ et a pu compter sur une aide financière de 7,4 M$ de la part du gouvernement du Québec. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre de la phase 4 du programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation.



La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, était très heureuse de cette inauguration mardi matin.



« C'est une excellente nouvelle autant pour nos jeunes et nos plus vieux et c'est une preuve de concertation et d'unicité du conseil municipal. »



La Ville de Saguenay était très fière d'inaugurer ce centre multifonctionnel. Crédit : Jade Laplante | Noovo Info

Le Stade de soccer Saguenay a mis 14 mois à être construit. Crédit : Courtoisie Club de soccer Le Venturi

Visite libre et conférence pour les citoyens



La Ville de Saguenay invite ses citoyens à visiter le stade de soccer dès demain et jusqu'à dimanche, à compter de 8h. De mercredi à vendredi, ainsi que dimanche, les visites seront possibles jusqu'à 22h30, alors que ce le sera jusqu'à 18h samedi.



L'accès au bâtiment et à la piste de course sera gratuite pour l'occasion et aucune réservation ou inscription ne sera requise.

Les citoyens sont aussi invités à rencontrer le joueur de soccer professionnel Hassoun Camara jeudi, à 18h30, à la bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière. Cette activité gratuite permettra aux gens de vivre un moment d'échange multiculturel avec l'ancien joueur de l'Impact de Montréal.



