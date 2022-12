Opération Nez rouge Saguenay n'effectuera pas de raccompagnement le 23 décembre au soir, en raison des conditions météorologiques difficiles.

C'est ce qu'a annoncé l'organisme par voie de communiqué.

 

L'organisme «remercie la population pour sa compréhension et invite tout le monde à beaucoup de prudence lors de ses déplacements».

À lire également:

Rappelons qu'une tempête d'envergure est en au cours dans la province. Plus de 345 000 clients d’Hydro-Québec se retrouvent sans électricité aux quatre coins du Québec en raison du cocktail météo qui s’abat sur la province depuis jeudi soir.

Selon Alexandre Vigneault, porte-parole de Transports Québec, vendredi en début d’après-midi, les routes de la région de la Capitale-Nationale et l’Abitibi étaient particulièrement touchées par la météo.

Les routes 113 et 177 qui relient l’Abitibi au Saguenay Lac-Saint-Jean étaient fermées en après-midi ainsi que la 175 et la 169 dans la réserve faunique des Laurentides et la visibilité était nulle sur la 138 en bordure du fleuve près de Québec.

Avec des informations de Caroline Dumont, Antoine Desrosiers et Benoit Chevalier pour Noovo Info ainsi que la Presse canadienne