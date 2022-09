Le Théâtre Banque Nationale change de nom et s'appelle désormais le Théâtre C de Chicoutimi.

Présent au Cégep de Chicoutimi lors du dévoilement mercredi après-midi, le président de Diffusion Saguenay, Phil Desgagné, justifie ce choix par la lettre C qui est présente un peu partout.



« On est au cégep, au centre-ville de Chicoutimi. On a de la culture, on a des concerts. Le C figure partout dans tout ce qu'on fait. »



Ciné-Club, CChic et court métrage sont d'autres mots qui s'ajoutent à la liste énumérée par Phil Desgagné.



Un nom jeune qui traverse le temps



Diffusion Saguenay a dû revoir le nom de sa salle de spectacle après avoir été informé, avant la pandémie, que la Banque Nationale ne renouvellerait pas sa commandite. L'équipe de l'organisme a donc retroussé ses manches pour trouver un nom qui pourrait traverser les années.



Nommer la salle en l'honneur d'une personnalité publique ou d'un personnage historique est une option qui a été écartée, puisqu'elle suscitait la crainte que la personne choisie puisse éventuellement être éclaboussée par un scandale.



« C'est une belle chose, mais c'est aussi dangereux. On l'a vu dans les dernières années », déclare la directrice de la programmation et du marketing chez Diffusion Saguenay, Claudine Bourdages.



Il était également plus simple d'utiliser un nom générique plutôt que celui d'un commanditaire qui entrait parfois en compétition avec celui d'artistes se produisant sur scène.



Claudine Bourdages et son équipe désiraient aussi un nom tendance qui rejoindrait les jeunes.



« J'ai une nièce qui s'appelle Léa et ses amis l'appellent Lé. Tout est très petit. Donc on trouvait que le Théâtre C de Chicoutimi, c'était in et jeune. »



Rappelons que le Théâtre Banque Nationale a été nommé ainsi il y a 10 ans, après avoir longtemps porté le nom d'Auditorium Dufour.