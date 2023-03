La Société de transport du Saguenay met à l’essai le tout premier modèle d’autobus 100% électrique conçu au Québec.

L’Electrip créé par l’entreprise Letenda, mesure neuf mètres et est fait en partie d’aluminium de chez Rio Tinto. L’assemblage a également été fait ici, à l’usine Proco.

«Cet essai terrain vise à évaluer notre autobus zéro émission de 30 pieds de longueur, spécialement conçu pour le transport collectif en conditions de circulation. Cette dimension d’autobus offre un fort potentiel pour les villes de la taille de Saguenay. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’expérience opérationnelle de l’équipe de la STS pour cet essai terrain. Voilà un excellent exemple de collaboration qui profite à nos deux organisations dans le cadre de nos objectifs d’électrification des transports» a mentionné Jonathan Beaulieu, Cofondateur et Vice-Président Programmes chez Letenda.

Dès 2024, tous les nouveaux autobus de la STS seront 100 % électriques. Cela implique de repenser les infrastructures, de former les équipes, de planifier l’autonomie des véhicules et bien plus encore.

Voyez le reportage de Félix Côté dans la vidéo.