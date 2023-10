Il y a eu un incendie mineur à la suite d’un bris dans l’un de des autobus Vicinity, mardi matin.



La Société de transport du Saguenay (STS) a donc décidé de les immobiliser pour une période indéterminée, le temps de faire des inspections mécaniques pour assurer la sécurité des usagers et des chauffeurs.

Plusieurs circuits sont impactés, au moins pour mardi soir, notamment avec des départs annulés sur les 22, 30, 31, 33, 38, 39, 50, 51 et 52. Les autobus de la ligne 5 et 6 au départ du terminus de La Baie et de la station de l’UQAC ont aussi été arrêtés, tout comme ceux du circuit 175 dans les deux directions.

Des ajustements seront apportés aux horaires des prochains jours. Ainsi, des départs seront annulés sur les circuits suivants mercredi avant-midi: 20, 22, 30, 31, 33, 38, 39, 50, 51, 52, 1S, 23S, 35S, 63S, 70S et 175.

Des changements pour l'heure de pointe de l'après-midi pourraient également être annoncés en cours de journée mercredi.

La STS dessert un bassin de plus de 148 000 personnes et parcourt annuellement près de cinq millions de kilomètres sur son territoire.