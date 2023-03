Les cinq députés caquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean se réjouissent du budget du ministre des Finances, Éric Girard.

Mme Andrée Laforest, le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, le député de Dubuc, M. François Tremblay, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette et le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, sont satisfaits des annonces du budget du Québec 2023-2023.

Ils constatent dans un communiqué que la région n’a pas été oubliée et sont optimistes pour l’avenir. La somme de 105 000 $ est réservés pour la Zone industrialo-portuaire de Saguenay, 128 000 $ pour la forêt, près de 280 000 $ pour l’agriculture et la faune et 98 000 $ pour la sylviculture.

« Nous avons toujours travaillé pour améliorer notre région. Et ne vous inquiétez pas, nous n’avons pas l’intention de nous asseoir sur ce qui a été annoncé. Des projets, nous en avons encore et nous allons travailler avec acharnement pour que l’on puisse en annoncer et surtout en réaliser d’autres dans les années à venir », ont commenté les députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mercredi.

Des investissements importants seront aussi réalisés dans les hôpitaux régionaux.