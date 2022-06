Les employés de la Société québécoise du cannabis (SQDC) de Chicoutimi ont déclenché une grève hier, à l'instar d'une quinzaine de succursales du Québec. Le Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN réclame la parité avec le salaire des travailleurs de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Le président du syndicat, Maxime Nadeau, souligne que les travailleurs de la SAQ ont un salaire de 38 % plus élevé, alors qu'ils ont le même employeur et que leur travail est similaire.



«On a commencé très bas à la SQDC avec un salaire de crève-faim. On a eu une amélioration avec une première convention, maintenant on est rendu avec 17,12 $ à l'entrée, puis en ce moment, on est dans le 23,50 $ du côté de la SAQ.»

Le syndicat qui possède un mandat de grève de 5 jours rencontrera à nouveau la partie patronale aujourd'hui. Le service à la clientèle des succursales concernées est assuré par les gestionnaires selon l'horaire régulier.

Une vingtaine de succursales représentées par un autre syndicat sont en grève illimitée ailleurs au Québec.