Les parents de Guylaine Potvin ont assisté jeudi matin en visioconférence à la comparution du présumé meurtrier de leur fille, 22 ans après sa mort.

Jeannine Caouette et Romuald Potvin vont suivre les procédures judiciaires entamées contre Marc-André Grenon, accusé de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave.



« On va suivre ça le plus possible, même si ça ne nous ramènera pas notre fille. »



Le couple ne s'attendait pas à cette annonce lorsqu'il a été rencontré par les policiers mercredi.



« On savait qu'un jour, ça allait arriver, parce qu'on a toujours gardé espoir. C'est sûr que ça nous a surpris et ça nous relance dans les émotions du temps », raconte Jeannine Caouette.



Marc-André Grenon a également été accusé de tentative de meurtre et d'agression sexuelle grave sur une étudiante de Sainte-Foy en juillet 2000. Il sera de retour en Cour le 21 novembre.

Continuer à vivre malgré le drame

Jeannine Caouette et Romuald Potvin ont appris à vivre avec le vide laissé par la mort de leur fille, de même qu'avec l'absence de réponses. Ils ont fini par parvenir à lâcher prise et par se tourner vers ce qui leur apportait de la lumière.



Leurs petits-enfants ont entre autres mis un baume sur leur peine en mettant de la vie dans leur quotidien.



« On s'est accrochés à la vie », conclut la mère de Guylaine Potvin.



D'après les informations de Pierre-Alexandre Fontaine pour Noovo Info

