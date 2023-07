Ce sont un homme et une femme dans la quarantaine qui ne sont pas originaires de Rivière-Éternité qui sont toujours portés disparus depuis l'affaissement d'une route, samedi, dans la municipalité saguenéenne. Leur identité n'a pas encore été dévoilée.



Les recherches ont repris tôt lundi matin en vue de les retrouver avec deux hélicoptères, des équipes nautiques, plusieurs marcheurs auxquels se sont joints une vingtaine de membres de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage qui sillonnent le secteur.

Les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) sont également sur place, mais d'abord pour procéder à des sondages de fonds marins.

«Les recherches avancent, mais ce n'est pas facile», a confié le sergent Hugues Beaulieu, de la SQ, en entrevue avec La Presse Canadienne.

Voyez le compte-rendu de Marc-Antoine Mailloux présenté au bulletin Noovo Le Fil 17 animé par Étienne Fortin-Gauthier dans la vidéo liée à l'article.

«La rivière est au triple de son débit naturel. Il y a beaucoup de débris qui ont été laissés par les éboulements. Ça complique le travail.»

Trois personnes avaient été emportées par l'affaissement de la rue Notre-Dame, qui mène au parc national du Fjord-du-Saguenay, mais l'une d'entre elles, un quadragénaire, a été rescapée et repose toujours à l'hôpital.

Évacuations

La SQ a dû procéder à l'évacuation par hélicoptère, dimanche, de 94 personnes qui étaient au camping de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), dans le Parc du Fjord-du-Saguenay, isolées par l'affaissement de la rue Notre-Dame. De plus, 133 autres villégiateurs avaient été évacués par navette maritime vers La Baie.

Quant à la municipalitéde Rivière-Éternité, touchée par une crue inattendue de rivière gonflée par les pluies torrentielles, 48 adultes et six enfants vivant dans 34 résidences ont dû être évacués pour être relocalisés à l'hôtel ou chez des proches selon le cas. Les inondations ont aussiemporté une portion de la route 170.

Cette route principalequi traverse la municipalité a été très endommagée et nécessite des travaux urgents du ministère des Transports. «Il va y avoir un chemin (de contournement) qu'on cherche à rendre carrossable pour les véhicules d'urgence en premier. On parle d'un chemin de 800 mètres à un kilomètre. On vise

à le donner d'ici demain, mardi, en fin de journée», a expliqué Mario Goudreau, du ministère des Transports, lors d'un point de presse des autorités municipales en début d'après-midi lundi.

La route est coupée là où se trouve ponceau dont la profondeur atteint 12 mètres, a-t-il précisé. «On ne parle pas d'un petit ponceau avec un petit remblai. C'est vraiment un remblai très profond. C'est de là que vient le délai.

Pas d'échéancier pour le retour

Du côté des résidants évacués, ceux-ci vont devoir s'armer de patience, a prévenu le maire Rémi Gagné, qui a dit n'avoir pour l'instant aucun échéancier pour leur réintégration.



«Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut vérifier si le sol est bon. On n'a pas de réseau d'eaux usées. Ce sont des fosses septiques. Il faut vérifier si ces fosses septiques sont conformes et ne causent pas de pollution. Il fait vérifier toutes les fosses septiques de tous les résidants.

«Il faut vérifier dans les maisons aussi parce qu'il y a eu de l'eau, de la boue dans les maisons et dans les sous-sols. Il faut au moins leur donner l'eau potable parce que présentement ils n'ont pas d'eau potable dans le secteur évacué», a poursuivi le maire.

Certains citoyens ont choisi de demeurer chez eux, mais doivent se méfier de la qualité de l'eau, qu'ils sont invités à faire bouillir.

Selon Environnement Canada, Rivière-Éternité a reçu 130 mm de pluie en deux heures samedi. La Sépaq a annoncé que le secteur de la Baie-Éternité du parc national du Fjord-du-Saguenay est fermé jusqu'à nouvel ordre et que les clients détenant une réservation dans les prochains jours seront contactés afin de reporter leur séjour ou obtenir un remboursement.