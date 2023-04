Les travaux du nouveau centre de coulée de billettes de Rio Tinto à Alma ont débuté.

Ce matin avait lieu la «première pelletée de terre» pour cet investissement de près de 240 millions.

Les nouvelles installations, qui devraient être en marche en 2025, génèreront des retombées économiques de 200 millions pour le Québec. De plus, les travaux d'agrandissements créeront 40 emplois et permettront le maintien de plus de 700 emplois existants à l'aluminerie d'Alma.

«Ce projet nous permettra de mieux répondre à la demande croissante de nos clients pour des alliages de haute qualité et des produits à valeur ajoutée fabriqués avec de l'hydroélectricité renouvelable. » -Sébastien Ross, le directeur exécutif opérations atlantique de Rio Tinto Alcan.

Les billettes créées à Alma sont à faible teneur en carbone et serviront à l’industrie de l’automobile et de la construction.