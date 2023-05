Les travaux d'asphaltage du pont Dubuc prévus ce soir sont reportés à dimanche en raison des conditions météo.

La circulation s’effectuera à contresens sur les voies en direction sud dès dimanche 7h jusqu'à mardi 6h.



La sortie vers le boulevard Tadoussac et la rue Roussel sera fermée. Un chemin de détour sera mis en place via les rues Des Champs, Roussel et du Pont.

L’accès au pont via Jacques-Cartier et la rue Montcalm sera également inaccessible. Un chemin de détour sera mis en place via les rues Jacques-Cartier, Sainte-Anne et Price Ouest.

Il se pourrait que la circulation soit grandement affectée. Prévoyez vos déplacements en conséquence.