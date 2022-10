En cette douzième et dernière semaine prévue à l'échéancier, les travaux achèvent sur le site où s'est produit un glissement de terrain à La Baie.

Après l'excavation des trois paliers et la réfection du réseau d'aqueduc et d'égoût, l'entrepreneur poursuit la réorganisation du rond-point de l'avenue du Parc. Les travailleurs s'attaqueront également au déblaiement des débris causés par le glissement de terrain sur la 8e avenue.



On ne connaît toujours pas le sort des deux résidences dont on craint pour la structure. Des inspections ont été réalisées et on devrait avoir des nouvelles sous peu.



Des travaux qui se prolongent



Les travaux qui devaient s'échelonner sur 10 à 12 semaines pourraient donc se prolonger au-delà de l'échéancier initialement prévu.



Le porte-parole de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau, ignore quand exactement se termineront les travaux.



« Je ne suis pas capable de vous dire à quelle date exactement le dernier coup de pelle va se faire, mais on est vraiment sur les derniers milles. Quand on est rendus à réorganiser et à faire du pavage en haut et, en bas, à déblayer les débris de tout ce qui a été emporté le 13 juin, on commence à approcher de la fin. »



Les travaux de stabilisation ont débuté le 1er août à La Baie. Crédit : Yohann Gasse

D'après les informations de Marc-Antoine Mailloux - journaliste Noovo Info