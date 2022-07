Pour la deuxième année consécutive, la plongeuse de haut vol Lysanne Richard plongera dans les eaux de la Grande-Décharge, à la Dam-en-Terre, à Alma.

À l'occasion du 49e marathon Proco de Festirame, l'athlète du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'élancera samedi, à 12 h, de la nacelle d'une grue pour effectuer son saut de plus de 20 mètres.



Il s'agit du premier saut de Lysanne Richard depuis son passage à l'émission Big Brother Célébrités cet hiver.



« Je gardais ça pour chez nous! J'ai vraiment hâte. Ça va être le début d'une série, on souhaite qu'il y ait plusieurs sauts cet été. J'ai vraiment commencé le plongeon à Alma, donc c'est capoté de venir plonger à la Dam-en-Terre. »



L'an dernier, l'athlète avait sauté sur le site à partir de la plateforme d'une nacelle de construction.



Une expérience particulière



Pour la plongeuse, il est particulier de sauter d'un endroit où l'eau est suffisamment profonde, mais où aucun équipement n'existe déjà sur place pour pratiquer le plongeon. Elle invite la population à assister à l'installation de la grue et de la nacelle.



« Tout le processus est super intéressant à voir. On va installer la nacelle, on va mesurer pour aller chercher la hauteur exacte qu'on veut aller chercher et, ensuite, ce sera le plongeon. » - Lysanne Richard



Des plongeurs spécialistes de l'apnée accompagneront l'athlète par mesure de sécurité. Ils patienteront sous l'eau afin de s'assurer que l'athlète se porte bien, puisque l'eau est plus opaque que dans une piscine.



Lysanne Richard possède le record canadien du plus haut plongeon de haut vol pour un saut effectué à 26 m de hauteur.