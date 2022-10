L'homme accusé dans le dossier du meurtre de Guylaine Potvin, survenu en avril 2000 à Jonquière, pourrait avoir fait d'autres victimes.

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'obtenir de l'information sur de possibles autres victimes de Marc-André Grenon.

Comme l'homme de 47 ans s'en est pris au moins à une autre personne, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série a été déployée.



La porte-parole pour le Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville, affirme que le présumé meurtrier a déménagé souvent au fil des années et qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes, de même nature ou autres.

« On sait qu'entre 1993 et 2022, M. Grenon a habité beaucoup d'endroits. On parle, entre autres, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Québec, de Lanaudière, de l'Estrie, de la Montérégie et également du Grand-Montréal. »

Rappelons que Guylaine Potvin avait été retrouvée sans vie dans son appartement de Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, après avoir été battue et agressée sexuellement. Quelques mois plus tard, une autre étudiante avait été laissée pour morte dans un logement de Ste-Foy après avoir été agressée.



Crédit photo | SQ

Toute personne possédant de l'information sur Marc-André Grenon ou sur des gestes qu'il aurait pu poser est invitée à communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Fontaine - journaliste Noovo Info