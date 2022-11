Une consultation publique concernant les matières résiduelles aura lieu ce soir à la Salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière.

La Ville de Saguenay doit rendre prochainement son plan de gestion des matières résiduelles pour les années 2023 à 2030 et voulait rencontrer la population avant la remise de ce plan.



«Le but de cette consultation est de demander l'avis de la population, prendre les commentaires et les suggestions. Également, de bonifier le plan de gestion pour avoir la bonne orientation, les bons objectifs et les bonnes mesures pour la gestion de nos matières résiduelles sur le territoire» -Jimmy Bouchard, conseiller municipal et président de la Commission du développement durable et de l'environnement.

Jimmy Bouchard affirme avoir reçu la confirmation de la présence d'une quinzaine de personnes, mais espère qu'une trentaine de citoyens se déplacent à la consultation publique. Le conseiller municipal mentionne que la collecte du compost constitue 250 tonnes par semaine et a un effet direct sur le nombre de déchets envoyés au site d'enfouissements d'Hébertville.

«Le tonnage qu'on récolte est stable, environ 50 tonnes par jour. Le tonnage de matière résiduelle qu'on récolte chez les citoyens, c'est du tonnage qu'on n'envoie pas au lieu d'enfouissement technique d'Hébertville.»