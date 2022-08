Le mois de juillet ne passera pas à l'histoire cette année au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les températures ont oscillé autour des normales aux quatre coins de la région, soit autour de 24°C le jour et de 12°C ou 13°C la nuit.

D'après le météorologue d'Environnement Canada, Dominic Martel, la journée la plus chaude enregistrée au cours du mois correspond à la seule où on a dépassé les 30°C, soit le 18 juillet. Le mercure a alors atteint environ 33°C à Saguenay et 31°C au Lac-Saint-Jean.



Un mois plus sec



Quant aux précipitations, le Lac-Saint-Jean a connu un mois plus sec, bien différent de ce que lui a réservé le printemps. Cette portion de la région a reçu 71 mm de pluie en juillet, soit 35 mm de moins que la normale de ce mois.



Le Saguenay n'a connu qu'une légère baisse de précipitations, soit 104 mm de pluie reçue pour une normale de 111 mm.

D'après les informations de Chloé Tremblay-Larouche - journaliste Noovo Info