L'arrestation mercredi du présumé meurtrier de Guylaine Potvin, cette étudiante de Jonquière retrouvée sans vie dans son appartement en avril 2000, ébranle tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le cas de l'ancien porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Bruno Cormier, qui était en poste le jour du meurtre.

Bruno Cormier est secoué de cette arrestation, lui qui a longuement enquêté sur cette affaire et qui a pris sa retraite l'an dernier en regrettant de ne pas être parvenu à résoudre ce dossier.

«J'en ai eu des frissons quand j'ai appris la nouvelle. C'est une réponse qu'on attendait depuis tellement longtemps. On a tellement mis d'énergie, d'effort et de travail dans ce dossier.» - Bruno Cormier

Le présumé meurtrier de Guylaine Potvin, Marc-André Grenon, 47 ans, a été arrêté à Granby mercredi matin. L'homme serait également lié à l'agression d'une autre étudiante la même année, cette fois-ci à Sainte-Foy, laissée pour morte, mais qui a survécu.

Marc-André Grenon devrait finalement comparaître ce jeudi matin en visioconférence, simultanément au palais de justice de Chicoutimi et de Québec et pourrait face à des accusations de meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave causant des lésions.

