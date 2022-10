La situation est critique dans la plupart des banques alimentaires du Québec. Chez Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, les demandes d'aide alimentaire ont augmenté de plus de 40 % au cours de la dernière année. La plupart concernent des enfants, se désole l'organisme.

Plus de 8000 personnes de la région bénéficient de ce service chaque mois.



En province, 62% des banques alimentaires déclarent avoir manqué de denrées et la région n'y fait pas exception souligne Yannick Soumis, directeur général de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«On ne peut malheureusement pas combler la totalité des demandes parce qu'on doit être équitable envers tout le monde. On reçoit moins de denrées et on fait face à une augmentation de la demande.»

Yannick Soumis lance donc un appel à ses collaborateurs, dont les épiciers.

«Si on pouvait recevoir plus, ce serait grandement apprécié. On serait en mesure d'être capable de livrer plus de denrées auprès de nos organismes.»

Les banques alimentaires de la province ont reçu 2,2 millions de demandes d'aide alimentaire cette année, une augmentation de 375 000 comparativement à l'an dernier.

D'après les informations de Marc-Antoine Mailloux