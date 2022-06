L'organisation des Saguenéens de Chicoutimi assume le choix du nouveau logo dévoilé hier, dans le cadre du 50e anniversaire de l'équipe. Malgré les nombreuses critiques des fans qui ont déferlé sur les réseaux sociaux, elle estime que ce nouveau logo plus épuré colle davantage aux tendances graphiques d'aujourd'hui.

Selon le président des Saguenéens, Richard Létourneau, des dizaines d'esquisses ont été présentées au conseil d'administration avant que celle-ci soit choisie. Les écritures «Saguenéens de Chicoutimi» et «Saguenay-Lac-St-Jean» ont été retirées et remplacées par un S au centre.



«En termes de graphisme, ce n'était pas évident quand c'était le temps de faire imprimer [le logo] et la tendance s'en va vers ça [...] Le futur, c'est qu'il n'y a plus de lettres dans un logo, il faut qu'il soit épuré.»

Richard Létourneau comprend que les gens ont pu être surpris par cette nouvelle image, mais il assure que les joueurs de l'édition 2021-2022, au contraire, ont adoré le logo.

«On leur a montré, on leur a dit que c'est avec ça qu'ils joueraient pour les prochaines années et c'était un wow! Les jeunes étaient contents et avaient hâte à la prochaine saison.»

Un comité travaillait sur cette modification depuis 3 ans. Les partisans peuvent déjà se procurer les produits avec la nouvelle image à la boutique des Saguenéens.