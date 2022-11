Une nouvelle équipe mixte d'intervention formée de policiers et d'intervenants communautaires voit le jour dans la MRC du Domaine-du-Roy.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre Mamik et la Sûreté du Québec s'allient pour former l'ÉMIPIC, afin de répondre aux besoins spécifiques des clientièles vulnérables, allochtones et autochtones.



L'ÉMIPIC offrira des services culturellement adaptés. Sa mission consistera à orienter rapidement les personnes vulnérables vers les ressources d'aide appropriées, dans le but de d'améliorer l'accès aux services et de réduire la judiciarisation des clientèles desservies.

L'équipe est formée de deux policiers de la Sûreté du Québec et de deux intervenants psychosociaux du CIUSSS. Elle pourra compter sur le soutien d'une gamme de services de liaison autochtone, notamment par l'intermédiaire du Centre Mamik.

En conférence de presse à Roberval jeudi matin, la directrice générale du Centre Mamik, Mélanie Boivin, a salué cette nouvelle initiative.

«L'équipe mixte d'intervention - policiers et intervenants communautaires amène une nouvelle approche sécurisante pour les Premières Nations. Cette approche collaborative sur le terrain nous permet d'accompagner les policiers et les travailleurs sociaux tout au long de l'intervention.»