L’équipe d’Opération Enfant Soleil remet près de 150 000$ au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le mieux-être des enfants.

Cet argent, donné dans le cadre de la Tournée des mercis 2023 d'Opération Enfant Soleil, sera distribué entre 7 établissements pour permettre la réalisation de plusieurs projets en région.

De manière plus concrète, ces sommes permettront de répondre aux besoins des différents établissements, d’appuyer les équipes médicales et d’offrir les meilleurs soins aux plus jeunes.

Le plus gros don, celui de 40 000 $, ira à l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini.