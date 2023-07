Le Bloc québécois (BQ) exige que le gouvernement fédéral «assume ses responsabilités» et dévoile toutes les informations concernant une possible contamination des sols et autres sources d'eau causés par des écoulements de polyfluoroalkylées (PAS) en provenance de la base militaire de Bagotville.

Présents à La Baie, le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, ainsi que le député de Jonquière, Mario Simard, ont directement interpellé le premier ministre Justin Trudeau mardi. Les deux bloquistes ont demandé qu’Ottawa «rende publics toutes les informations et tous les rapports concernant la possible contamination et ses risques pour la santé.»

«Les contaminants ont une caractéristique: celle de devenir toxique à partir d'un certain niveau. Parce que des contaminants de cette nature-là, il y en a effectivement dans beaucoup d'endroits. [...] C'est une hypothèse que je formule», a fait savoir M. Blanchet en point de presse.

Voyez le récapitulatif de Jade Laplante au bulletin Noovo Le Fil Saguenay dans la vidéo plus haut.

Selon MM. Simard et Blanchet, le gouvernement Trudeau devrait s’engager à «couvrir tous les coûts liés aux effets passés et futurs de tels ruissellements.»

Yves-François Blanchet estime qu’il est «nécessaire» que les citoyens soient mis au courant s’ils ont été «exposés à des risques, depuis quand ils le seraient et des solutions envisagées.»

De son côté, M. Simard soutient que le gouvernement fédéral aura «la responsabilité de le dire, de rassurer les citoyens, de réparer les dommages causés à l’environnement» si de tels contaminants étaient retrouvés dans l’eau des puits artésiens de La Baie.

«On veut offrir notre soutien à la Ville. Le gouvernement devra répondre à la population», a-t-il ajouté en point de presse.

Avec les informations de Jade Laplante pour Noovo Info