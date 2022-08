Impatiemment attendue, l'ouverture du Stade de soccer Saguenay est imminente.

C'est une question de jours avant que les coureurs et les joueurs de soccer, de baseball, de volleyball et d'athlétisme puissent pratiquer leur sport dans ce tout nouveau bâtiment qui aura pris 16 mois à construire.



L'heure est aux travaux de finition dans l'infrastructure, dont l'ouverture était initialement prévue en juillet et qui avait été retardée à la fin août.



Le Club de soccer Le Venturi qui assurera la cogestion du stade avec la Ville de Saguenay est en plein déménagement dans ses nouveaux locaux situés au coeur du stade. Son directeur général, Maxim Pépin-Larocque, est sous le charme du bâtiment qui répond largement à ses attentes.



« On donne une note parfaite au stade. Les joueurs et les joueuses vont tripper de A à Z. Les vestiaires sont grands, l'accueil est superbe. Les terrains sont grands et extraordinaires, le tapis est super beau. »



Le directeur général n'a en bouche qu'une pluie d'éloges pour le bâtiment qu'on lui promet depuis 10 ans et pour la firme Honco qui a rempli le mandat dans un temps record, selon lui. Rappelons que la Ville a investi 23,5 M$ pour la construction de ce stade qui a été effectuée à 90 % par des entreprises régionales en sous-traitance.



Un stade dont profitera toute la région



D'après Maxim Pépin-Larocque, nombreux sont ceux qui pourront profiter du Stade de soccer Saguenay. Les équipes de soccer de Roberval, Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Alma joueront notamment dans le nouveau bâtiment pour affronter le Club de soccer Le Venturi.



Les jeunes de cinq concentrations du programme Sport-études pourront aussi fouler le sol du stade. Les soirs, ce sera au tour des amateurs de sports civils et de sports émergents, comme le spikeball, d'en profiter. Une chose est certaine, il y aura de l'action entre les murs du Stade de soccer Saguenay.



« On a vu l'horaire et le stade va être plein de 7 h à 23 h presque tous les jours. » - Maxim Pépin-Laroque



Des activités découvertes du stade seront proposées aux gens sous peu, par tranches d'âge.



Les opérations débuteront officiellement au début du mois d'octobre pour Le Venturi, mais les premiers athlètes à mettre le pied dans le stade pourront le faire au cours des prochains jours. La date exacte sera arrêtée cette semaine.