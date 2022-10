La ministre responsable de l'agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, croit que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est bien positionné pour être un leader dans l'économie verte.

C'est ce qu'elle a affirmé hier, de passage à Chicoutimi, lors de sa rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord au sujet de la transition verte et du développement durable.

«Quand on pense au Saguenay, on pense inévitablement à l'aluminium et à la possibilité de développer cet aluminium vert ici. [...] Le Saguenay a tout ce qu'il faut pour faire partie de l'économie du futur.»

Pascale St-Onge a aussi laissé entendre que la région pourrait jouer un rôle dans la production de batteries pour l'électrification des transports.

Hockey Canada

Pascale St-Onge, qui est également ministre des Sports, a profité de son passage en région pour a renchérir sur le fait que les membres du conseil d'administration de Hockey Canada et son PDG auraient dû démissionner bien avant.

Selon elle, les dirigeants avaient démontré ne pas comprendre la nature du problème.

«Si tu n'es pas capable de reconnaitre [le problème], c'est impossible de changer. Alors clairement ce n'était pas les bonnes personnes qui étaient en place pour amener le changement de culture qu'on souhaite au sein d'Hockey Canada»

Le caractère sexuel des problèmes soulevés ces dernières semaines mène le gouvernement à vouloir une plus grande diversité au sein des organisations comme Hockey Canada, dont plus de femmes.