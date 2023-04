Les employeurs de camps de jour au Saguenay devront innover pour attirer les moniteurs cette année.

Les jeunes travailleurs sont plus difficiles à trouver dans ce contexte de pénurie de main d'oeuvre.



Le directeur général du Centre du lac Pouce, Laval Dionne, a mis en place un système de récompenses pour ses employés. Une bourse de 1000$ est tirée parmi tous les employés qui ont travaillé pendant l'année. De plus, si un employé revient, l'année d'après il a droit à un boni spécial à la fin de l'année.



«Sur un espace de cinq ou six ans, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile qu'avant [...] Pour les mêmes résultats, on a mis beaucoup plus d'huile de coude. »

Avec les années, les employeurs ont relevé le défi de la rareté de la main-d'oeuvre en commençant le recrutement plus tôt, en changeant les conditions de travail, en améliorer l'ambiance et en ajoutant plusieurs incitatifs.

De plus, plusieurs camps de jours utilisent le bouche-à-oreille de leurs employés pour en trouver d'autres.

La période de recrutement est déjà en cours pour plusieurs organismes.