Une perquisition de stupéfiants et deux arrestations ont eu lieu à Chicoutimi mardi.

Le Service de police de Saguenay a perquisitionné de la cocaïne, du crack, 10 000 comprimés de méthamphétamines, quatre kilogrammes de cannabis, un fusil de calibre .22, des munitions pour ce même calibre, des munitions de calibre 12 et plus de 12 000$ en argent. La perquisition s'est déroulée dans une résidence, un véhicule et aussi un entrepôt de la rue Brisay à Chicoutimi, mardi dernier.



De plus, la police a procédé à l'arrestation de deux individus en lien avec cette perquisition.



Le premier, un homme de 35 ans nommé Jean-Philippe Saurette, est accusé de possession de stupéfiants en vue de trafic, recel d’argent, recel d’armes à feu, possession d’arme prohibée et bris de probation. L'autre individu, Marjorie Savard, une femme âgée de 32 ans fait face aux mêmes chefs d'accusation excepté bris de probation.

Les accusés sont tous les deux détenus en attente de la suite des procédures judiciaires.