La Ville de Saguenay présente la nouvelle mouture de son programme Secours adaptés.

Il permet aux premiers répondants de savoir, via un logiciel, si une aide adaptée est nécessaire lors d’une intervention.



Le problème, c’est que seulement 300 personnes y sont inscrites sur le territoire. La Ville invite ainsi les personnes avec des limitations physiques ou intellectuelles à s’inscrire au programme au www.handicap.saguenay.ca. Il est aussi possible de demander le formulaire en téléphonant à la Ville.



Gilles Gauthier, un citoyen de Jonquière qui se déplace en chaise roulante, croit que ça peut faire toute la différence en cas d’urgence.

« J'ai toujours eu à l'esprit : qu'est-ce qui m'arriverait si le feu prenait? J'avais toujours cette inquiétude et, maintenant, je ne l'ai plus. Je suis inscrit et je sais que, s'il arrive malheureusement ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, quelqu'un va venir m'aider. »