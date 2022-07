Les quelque 3500 foyers toujours privés d'électricité à Alma depuis les orages de jeudi après-midi devront patienter jusqu'à 18 h avant de retrouver ce service.

C'est que, pour permettre à Produits forestiers Résolu de reconstruire sa structure de transport électrique qui s'est effondrée sur le réseau de distribution d'Hydro-Québec, la multinationale n'a d'autres choix que de mettre certaines lignes hors tension.



Consciente de la chaleur et des difficultés que cette suspension de service occasionne, la porte-parole d'Hydro-Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alexandra Fortin, assure que c'est pour la sécurité de tous.



« Manquer de courant, que ce soit l'hiver ou l'été, ce n'est jamais agréable, mais il fallait absolument mettre les lignes hors tension. Sinon on aurait mis à risque non seulement les travailleurs de Résolu, mais aussi, sans doute, nos clients eux-mêmes. »



Au plus fort de la panne, jusqu'à 6000 clients étaient privés d'électricté aux quatre coins du Lac-Saint-Jean. La foudre et les arbres cassés par la force des vents, estimée à entre 80 et 90 km/h, ont causé ces pannes, selon Alexandra Fortin.



Services du CIUSSS non disponibles



La panne électrique affecte les services du CIUSSS offerts au Centre Alma, si bien que certains ne sont pas disponibles jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit des prélèvements, de la vaccination contre la Covid-19 et de son dépistage.



Les prélèvements urgents se font exceptionnellement à l'hôpital d'Alma. Quant au test de dépistage de la Covid-19, les usagers doivent se déplacer à Roberval ou à Saguenay pour obtenir le service.