Environnement Canada confirme que la région a reçu ses premiers flocons de neige de la saison jeudi matin. Un tapis blanc était bien visible dans la réserve faunique des Laurentides.

Météo Chicoutimi a publié une photographie du magnifique décor prise à l'intérieur d'une éolienne. Celle-ci a circulé abondamment sur les réseaux sociaux.



Une fine couche de neige peut paraître étonnante à cette période-ci de l'année, mais le météorologue Jean-Philippe Bégin nous rafraichît la mémoire.

«D'année en année, à tout le moins pour la dernière année, on avait eu des flocons dans les monts Valin le 1er octobre, donc on est dans les mêmes eaux [...] À la fin-septembre et début octobre, c'est normalement là où on observe la première trace de neige en terrain élevé.»

L'an dernier, la première accumulation de neige en ville a été enregistrée le 22 octobre à Bagotville.