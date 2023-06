La Direction de la santé publique permettra au 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie de se dérouler, alors qu’il y avait des doutes quant à la tenue de l’événement en raison de la qualité de l’air dans la province.



Des mises à jour seront effectuées tout au long de l’événement.

«Il y a deux jours c'était inquiétant, parce qu'on n'avait pas de mesures. [...] On est capable à toutes les 20 minutes d'avoir une heure juste et je voyais qu'on était capable de se faufiler à travers les zones qui étaient ouvertes pour l'instant. [...] S'il y a des zones plus à risques, on pourra sauter l'étape soit l'annuler totalement et passer à la prochaine, car il y a un total de 13 étapes», a indiqué Pierre Lavoie en entrevue au bulletin Noovo Le Fil Saguenay avec le chef d'antenne Jean-Simon Bui.

Voyez l'entrevue avec Pierre Lavoie dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Les avertissements de smog ont été levés jeudi par Environnement Canada dans les régions urbaines du Québec, incluant Montréal et Gatineau.

Cependant, l’agence fédérale maintenait de tels avertissements et des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air pour plusieurs municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région Nord-du-Québec, qui restaient les régions les plus affectées par les feux de forêt.

C’était notamment le cas pour les municipalités de Rouyn-Noranda, Amos, Val-d’Or, Matagami et Chibougamau, même si le territoire de certaines d’entre elles n’était pas menacé par l’avancée des flammes.

En plus des enjeux liés à la qualité de l’air, l’organisation de l’événement devra également composer avec des travaux dans le Parc des Laurentides et à Québec. Dans la Capitale-Nationale, 45 policiers seront d’ailleurs dépêchés afin d’aider les participants à traverser la ville.

Le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie consiste en un marathon cycliste dans lequel les participants doivent parcourir la distance séparant le Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal. Le départ aura lieu jeudi à 17h.

«1000 cyclistes c'est bien mais 10 000 c'est mieux. Comment on fait pour rejoindre plus de monde?» -Pierre Lavoie

La fin du GDPL comme on le connaît

Notons que 2023 marquera la dernière édition du 1000 km comme on le connaît présentement. Le modèle sera revu pour l'année prochaine.

«Il faut montrer l'exemple. [...] C'est important pour nous d'être cohérent parce qu'on a un gros mouvement sur la santé durable mais pour l'environnement durable, on avait un pied qu'on voulait corriger», a expliqué le cofondateur du Grand Défi Pierre sur nos ondes.



«Aujourd'hui, on a le devoir de faire les choses autrement. On le voit pour les prochaines générations. [...] On arrête notre événement moteur. C'est vraiment le 1000 km, qui est le moteur de tous nos programmes. On devra le faire évoluer vers quelque chose de beaucoup plus responsable au niveau de l'environnement», a-t-il ajouté.

Avec de l'information de Pierre-Alexandre Fontaine, Noovo Info, et de La Presse canadienne.