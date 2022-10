Les pompiers de la Régie intermunicipale de sécurité incendie GÉANT ont évacué quatre enfants cette nuit lorsqu'un brasier ravageait une fermette à Normandin.

Les flammes menaçaient de se propager à la demeure, située à proximité de la fermette, lorsque les premiers répondants sont arrivés sur les lieux.



Les enfants, âgés entre quatre et 10 ans, semblaient seuls à la maison au moment des faits, rapporte le directeur incendie, Jerry Piquette.



« Au moment de faire les vérifications, j'ai retrouvé quatre enfants couchés dans leur lit dans des chambres. On les a amenés au rez-de-chaussée, on les a évacués et on les a mis en sécurité avec une personne qui arrivait à ce moment-là. »



Des enquêteurs de la Sûreté du Québec se rendront sur les lieux jeudi pour faire la lumière sur les causes cet incendie.