Quatre suspects d'âge mineurs ont été arrêtés par la Sûreté du Québec jeudi en lien avec une série de vols perpétrés dans des véhicules à Dolbeau-Mistassini. De plus, lorsque les clés étaient à portée de main, ils partaient avec le véhicule pour ensuite le rapporter sur place.

Ces événements remontent au mois de juillet dernier, indique la Sûreté du Québec. Le porte-parole, Hugues Beaulieu, mentionnait à Noovo Info cette semaine que plusieurs vols ont été rapportés récemment à Saint-Honoré et à Alma.

La SQ rappelle de verrouiller les portières et le coffre arrière de votre véhicule. Il est aussi recommandé, si possible, de stationner votre automobile à un endroit éclairé et achalandé.

Les policiers vous suggèrent aussi de ne laisser aucun objet de valeur visible dans votre voiture et biensûr, de retirer la clé du contact.

Il est d'ailleurs interdit, selon le Code de la sécurité routière, de laisser son véhicule sans surveillance sans avoir préablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières, sous peine d'une amende de 108$.