La Ville de Saguenay lance lundi un appel d'intérêt auprès de personnes ou d'organisations afin de dénicher le commanditaire idéal pour s'associer au Stade de soccer Saguenay, situé dans l'arrondissement de Jonquière.

«L’objectif de la démarche est de permettre d’acquérir les droits sur le nom officiel de l’endroit, lequel sera utilisé pour une période minimale de sept ans», précise-t-on dans un communiqué acheminé aux médias.

«Nous souhaitions donner la chance à un plus grand nombre d’organisations de se faire valoir. En optant pour un appel d’intérêt, nous ne serons pas obligés de signer une entente avec le plus bas ou le plus haut soumissionnaire. Nous irons avec l’offre la plus intéressante, qui correspondra davantage à la vision et aux critères de la Ville et à l’image que nous souhaitons donner au Stade de soccer», explique Julie Dufour, mairesse de Saguenay.

La Ville de Saguenay basera son choix sur cinq critères généraux, soit la durée de l’entente, l’engagement monétaire, les conditions demandées en matière de visibilité supplémentaire, l’appartenance régionale, et les valeurs de même que la culture prônées par l’entreprise et/ou l’organisation.

Le Stade de soccer Saguenay comporte notamment trois terrains de soccer à sept joueurs, un terrain de soccer à 11 joueurs, une piste de course, deux cages de frappeurs, 13 vestiaires et des gradins pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes.

Les lieux permettent non seulement la pratique du soccer, mais aussi le flag-football, le football, le rugby, l'ultimate frisbee et le spikeball.

Les gens intéressés peuvent écrire à l’adresse approvisionnements@ville.saguenay.qc.ca pour recevoir tous les documents en lien avec l’appel d’intérêt ou visiter le site Web du système électronique d'appel d'offres (SEAO) du gouvernement du Québec.

La date limite pour déposer une offre est le 30 avril.