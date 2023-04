Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, était de passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean pour soutenir les travailleurs de l’industrie forestière, qui s'opposent au décret fédéral visant à bloquer l’exploitation de plusieurs milliers de kilomètres carrés de forêts québécoises afin de protéger les caribous.

«La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean sera lourdement frappée si le ministre de l’Environnement décide d’aller de l’avant avec le décret qu’il a proposé. Justin Trudeau s’attaque directement aux emplois de la région»,a affirmé M. Poilievre.

Le chef de l'opposition défend l'importance de l'industrie forestières pour l'économie québécoise et canadienne. De plus, il soutient que ce décret engendrerait des pertes d'emplois dans la région, alors que le pays est frappé par l'inflation et par une pénurie de main d'oeuvre.

«L’industrie forestière est un des piliers de la région. Le décret libéral pourrait mettre fin à environ 1600 emplois directs et indirects dans le secteur, affaiblissant ainsi toute la chaîne de transformation. On parle de chèques de paie qui permettent à des travailleurs de mettre de la nourriture sur la table pour leur famille et qui font déjà face à l’inflation de Justin Trudeau. Et là, les libéraux leur disent qu’ils vont perdre leur emploi. Ça n’a pas de bon sens», a dit M. Poilievre.

Selon les derniers inventaires publiés en janvier 2022 par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les populations de caribous sont en déclin au Québec et la foresterie serait l'une des principales causes de ce déclin. M. Poilievre préfère avant tout protéger les emplois.

«Comme premier ministre, j’annulerai ce décret. Je vais travailler avec le gouvernement du Québec et les entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de protéger l’environnement et les emplois. Il est tout à fait possible de faire les deux et d’encourager des projets porteurs pour la région. Ramenons le gros bon sens. Protégeons nos emplois», a-t-il lancé en point de presse à Saguenay.

En février dernier, le ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault a écrit à son homologue québécois Benoit Charette. Il prévoit de faire des recommandations à son gouvernement pour mettre en place un décret pour mieux protéger le caribou au Québec.

«On est content de savoir que les conservateurs reconnaissent que l'enjeu des caribous forestiers est un dossier provincial. L'industrie forestière touche beaucoup de monde dans la région», a ajouté Jean-Pierre Girard, le directeur général de la Scierie Girard, où se tenait le point de presse.

Au printemps 2022, Ottawa avait lancé un ultimatum au gouvernement Legault et menacé d’intervenir si Québec ne présentait pas un plan pour protéger les caribous. Le gouvernement du Québec prévoit présenter un plan de protection du caribou d'ici juin 2023 et le ministre Guilbeault en a fait référence dans la lettre envoyée au ministre Charette.

«Mon avis n’affecte en rien les échanges qui ont cours présentement en vue d’arriver à une solution durable pour le caribou. J’attends votre stratégie finale de conservation d’ici la fin juin 2023 qui, à ne pas en douter, sera fondée sur la science et sera élaborée en consultation avec les peuples autochtones. Voyez dans la situation du caribou un moyen pour le Québec d’innover en matière de gestion des forêts et de développer un modèle qui servira d’exemple à tout le Canada», a écrit Steven Guilbeault.

Au fil du temps, l’industrie forestière a enlevé une grande partie de la vieille forêt et l’a remplacée par des arbres plus jeunes, privant ainsi le caribou de son habitat et de sa nourriture. Également, les chemins forestiers favorisent le déplacement des prédateurs naturels du caribou comme l’ours et le loup.

Avec les informations de La Presse canadienne