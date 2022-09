Les résidents évacués depuis juin dernier en raison du glissement de terrain survenu à La Baie pourront rentrer chez eux beaucoup plus tôt que prévu. D'ici le 19 septembre, ils auront tous le feu vert pour réintégrer leur domicile.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, explique que c'est grâce aux travaux de stabilisation qui ont un mois d'avance sur l'échéancier.



«C'est une excellente nouvelle, je pense que les gens vont être contents d'apprendre que l'Halloween pourra se faire dans ce quartier [...] On a perdu des gens en 1971 à Saint-Jean-Vianney, aujourd'hui, tout le monde est vivant.»

La réintégration se fera en deux étapes, en raison des digues et des murs de béton qui doivent être retirés par les travailleurs.

Les résidents des secteurs 1 et 2 pourront donc réintégrer leur résidence dès samedi, alors que ceux des secteurs 3, 4 et 5 pourront le faire entre le 12 et le 19 septembre.

En ce qui concerne les travaux de stabilisation, la deuxième et la troisième phase se dérouleront comme prévu selon l'échéancier, c'est-à-dire jusqu'à la fin octobre.

Avec la collaboration de Jade Laplante