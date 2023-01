En raison des conditions de glaces, la pêche récréative au poisson de fond dans le fjord du Saguenay est reportée d'une semaine, a annoncé Pêches et Océans Canada mercredi.

L'ouverture qui devait avoir lieu ce samedi 7 janvier est donc repoussée au 14 janvier et la saison prendra fin une semaine plus tard, soit le 12 mars.



Ce n'est guère une surprise pour l'organisme chargé de la gestion de la pêche blanche à La Baie, Contact Nature.

«C'est déjà arrivé par le passé et en ce moment le couvert de glace est pratiquement inexistant. Étant donné que l'ouverture est reportée, mais aussi la fermeture, on trouve que c'est une bonne chose. Ça va permettre à plus de monde de pouvoir profiter de la belle activité.»

Quant à l'embarquement des cabanes, la glace devra atteindre une épaisseur de 12 pouces pour que l'organisme puisse procéder. M. Galbrand espère un embarquement à la fin janvier.

«On va voir avec les froids annoncés la semaine prochaine, peut-être que les premières mesures pourraient commencer la semaine prochaine ou l'autre d'après.»