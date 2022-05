Des recherches terrestres et nautiques sont en cours à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, où pour la deuxième fois en une semaine, des restes humains ont été retrouvés en bordure du lac Saint-Jean.

Lundi, le bas d'un corps a été découvert dans des rochers près de la plage Le Rigolet et mercredi dernier, une botte contenant un pied a été retrouvée sur les berges, à proximité du quai municipal.

Une dizaine de policiers mènent des recherches à bord d'embarcations, de VTT et à pied, entre Saint-Gédéon et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, indique que les restes humains retrouvés étaient recouverts de vêtements féminins.

«Le tout sera confirmé avec l'analyse du Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale. Ce n'est pas parce que ce sont des vêtements qui ont l'air d'être féminins que ce sont les restes d'un corps féminin, donc évidemment, on doit attendre les analyses et ça peut prendre un certain temps», précise-t-il.

L'enquête est donc toujours en cours pour éclaircir les circonstances entourant ces découvertes.

Rappelons que le niveau du lac Saint-Jean a atteint un niveau de plus de 18 pieds la fin de semaine dernière.