Huit semaines après le début des travaux d'agrandissement du service de radio-oncologie à l'hôpital de Chicoutimi, des espaces de stationnement redeviendront accessibles lundi, soit cinq à six semaines plus tard que prévu.

Des retards dans les travaux civils liés au raccordement des égoûts expliquent pourquoi les quelque 70 espaces situés devant l'aile B, près de la rue Saint-Vallier, ont été inaccessibles aux usagers aussi longtemps.



La responsable des communications du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélissa Bradette, affirme que la première phase des travaux est maintenant terminée. Celle-ci comprend le retrait des balcons de la façade nord de l'hôpital, ainsi que le remplacement du système de canalisation des égoûts.



Débutés le 18 juillet, ces travaux devaient nécessiter la fermeture d'une portion du stationnement pendant deux à trois semaines seulement.



« Au fur et à mesure que le projet va évoluer, l'espace réservée à la zone de chantier va rétrécir et on va pouvoir regagner des espaces de stationnement chaque fois. » - Mélissa Bradette



D'après Mélissa Bradette, l'échéancier demeure inchangé malgré les retards des travaux qui devraient donc toujours prendre fin au printemps.

Un casse-tête pour les usagers

La fermeture d'autant d'espaces de stationnement près de la rue Saint-Vallier a causé bien des maux de tête aux patients de l'hôpital qui ont dû faire bien des aller-retours dans les rangées pour trouver un endroit où se garer.



Plusieurs n'ont pas pensé à se stationner via la rue Jacques-Cartier, comme le suggérait le CIUSSS, et à entrer par la clinique externe ou par l'urgence afin de se rendre à leur rendez-vous.



Mélissa Bradette précise que cette section du stationnement n'est pas utilisée par les employés du CIUSSS, mais uniquement par les usagers.