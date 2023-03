Les cabanes de pêches blanches devront être retirées d'ici dimanche prochain.

Contact Nature a annoncé sur sa page Facebook que 90% des cabanes sont toujours au village sur glace de La Baie, mais devront être retirés rapidement.

De plus, les douces températures prévues mercredi et jeudi pourraient forcer la fermeture des ponts de glace, donc limiter l'accès aux gens devant retirer leur cabane à l'aide de tracteur ou de remorqueuse.

D'ailleurs, la vente de vignettes de stationnement journalières prendra fin aujourd'hui, et ce pour le reste de la saison, pour préserver le plus possible les ponts de glace.